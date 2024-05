PM APREENDE PISTOLA DE SUPOSTO POLICIAL PENAL APÓS AMEAÇA A PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Policiais do BPTur apreenderam uma arma de fogo neste domingo (26), no bairro Atalaia, em Aracaju. A equipe foi acionada, por meio do Ciosp, para atender a uma ocorrência de ameaça, na avenida Santos Dumont.

Segundo o denunciante, ele estava realizando uma reforma em seu estabelecimento comercial, quando notou a aproximação do suposto agressor, que foi alertado sobre a impossibilidade de estacionar o seu veículo nas proximidades, para não prejudicar o andamento da obra.

A vítima disse que o homem se recusou a sair do local, identificou-se como policial penal e começou a proferir ameaças, expondo uma arma de fogo.

Os policiais interceptaram o suspeito, que estava com sinais de embriaguez, e apreenderam a pistola calibre .40, com um carregador e oito munições intactas do mesmo calibre, além de um canivete.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações e foto da PM