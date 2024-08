PM apresenta planejamento operacional para atuação nas Eleições Municipais de 2024

A reunião teve por objetivo a apresentação do Plano Integrado de Segurança das Eleições 2024

Nesta segunda-feira,19, a Polícia Militar de Sergipe (PMSE) participou de uma reunião no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) e apresentou o Planejamento Operacional para atuação nas Eleições Municipais – 2024, na presença de autoridades e representantes de outras instituições de segurança pública.

A reunião teve por objetivo a apresentação do Plano Integrado de Segurança das Eleições – 2024, e contou com participação de autoridades como o presidente do TRE-SE, o desembargador Diógenes Barreto; a procuradora Regional Eleitoral, Aldirla Pereira de Albuquerque; o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Márcio A. C. de Andrade; o subcomandante-geral da PMSE, coronel Carlos Rolemberg; além de representantes do Exército Brasileiro; da União, por meio da Polícia Federal e Policia Rodoviária Federal; do estado de Sergipe, por meio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil; assim como do município de Aracaju, por meio Guarda Municipal.

O coronel Melo destacou que a estruturação da atuação da PMSE contará com o emprego de 3.416 policiais militares distribuídos nos 75 municípios sergipanos para garantir o pleno exercício da cidadania.

O reforço do policiamento visará proporcionar segurança nas áreas de interesse operacional, como cartórios eleitorais, locais de votação, locais de apuração, vias públicas e estações de transporte. Assim, será possível perfeita integração com os demais órgãos de segurança, em apoio à Justiça Eleitoral, com a finalidade maior de garantir a realização pacífica e segura do pleito eleitoral 2024.

Fonte: Ascom PM/SE