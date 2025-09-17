PM atende ocorrência de tentativa de homicídio em Tobias Barreto

Na manhã desta terça-feira (16), equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Santa Rita, no município de Tobias Barreto.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima nos fundos da residência e imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), para avaliação médica mais detalhada.

De acordo com informações da vítima, ela entrou rapidamente ao perceber a presença do homem do lado de fora da residência, momento em que ouviu cerca de quatro disparos.

Os militares realizaram diligências nas proximidades, mas até o momento, o autor dos disparos não foi localizado.

Fonte SSP