PM atende ocorrência de violência doméstica no Bairro Coroa do Meio e apreende drogas e munições

Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) atenderam uma ocorrência de violência doméstica na madrugada desta terça-feira (26), e apreenderam drogas e munições, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Segundo informações do Ciosp, um homem estaria agredindo sua esposa e também sua filha.

Ao chegar ao local, o homem admitiu ter agredido a esposa na noite anterior, mas a vítima afirmou que a agressão ocorreu momentos antes da chegada da polícia.

Durante busca pessoal, os policiais localizaram pequenas quantidades de cocaína e maconha na capa do celular do suspeito. Em seguida, foi realizada busca na residência do casal, sendo apreendidos: 20 munições calibre 12 intactas, cinco munições calibre 38 intactas, dois radiocomunicadores, uma balança de precisão e 179 “zip locks” para armazenamento e venda de drogas.

Todas as partes foram conduzidas à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE