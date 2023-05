PM atende três ocorrências relacionadas a agressões contra mulheres em Aracaju

Equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) atenderam três ocorrências relacionadas a crimes previstos na Lei Maria da Penha, na Zona Sul da capital. As denúncias foram registradas na noite do sábado (06).

Segundo as informações policiais, o primeiro caso aconteceu no Bairro Aeroporto, onde uma mulher informou que havia sido agredida fisicamente pelo seu companheiro.

Já no Conjunto Orlando Dantas, a vítima acionou os policiais militares após ser ameaçada com uma faca pelo próprio filho.

A terceira ocorrência foi registrada no Bairro Santa Maria. No local, uma mulher denunciou que sofreu uma serie de agressões cometidas pelo esposo.

Os agressores foram presos e encaminhados ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), da Polícia Civil.

Fonte: ASCOM PM