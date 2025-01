PM AUTUA DOIS CONDUTORES POR CONSUMO DE ÁLCOOL E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM ARACAJU E SOCORRO

Diante do alto volume de sinistros de trânsito fatais, a Polícia Militar intensificou o combate a essa grave problemática por meio da Operação Lei Seca, conduzida pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). No sábado (18), em Aracaju e em Nossa Senhora do Socorro, dois condutores foram encaminhados à delegacia ao serem flagrados no teste do bafômetro com 0,40 mg/L e de 0,86 mg/L de álcool. Ao todo, 85 veículos foram abordados, sendo 59 automóveis e 26 motos.

Conforme o comandante do BPTran, tenente-coronel J. Luiz, a principal missão da operação é tirar das ruas condutores que representam um risco iminente para si e para os demais, atuando como um verdadeiro escudo protetor para a população. “Nossa meta é simples: salvar vidas. Não vamos tolerar que ninguém coloque em risco a segurança de outros por conta de uma decisão irresponsável”, enfatizou.

Além de combater a embriaguez ao volante, a operação também visou coibir outras infrações de trânsito, como excesso de velocidade e falta de uso do cinto de segurança, promovendo uma cultura de segurança viária mais abrangente.

Estatísticas apontam que dirigir sob efeito de álcool é uma das principais causas de acidentes graves no trânsito. “Preocupada com essa realidade, a Polícia Militar de Sergipe reitera seu compromisso com a segurança de todos e envia um alerta claro: quem beber, não dirija. A vida de muitas pessoas pode depender dessa decisão”, finalizou o tenente-coronel J. Luiz, comandante do BPTran.

SSP – Com informações de Ascom PM