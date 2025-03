PM celebra 190 anos com solenidade histórica no Centro de Aracaju

Nesta terça-feira, 11 de março de 2025, a Polícia Militar de Sergipe celebrará um marco significativo em sua trajetória: 190 anos de dedicação, bravura e serviço à população sergipana. Para comemorar essa data histórica, será realizada uma solenidade especial às 19 horas, na Praça Fausto Cardoso, em frente ao Palácio Museu Olímpio Campos, no Centro de Aracaju. O evento contará com a presença do governador do Estado, Fábio Mitidieri, além de autoridades civis e militares.

A cerimônia será um momento de reconhecimento e homenagens àqueles que contribuíram para o fortalecimento e a excelência da Corporação. Durante o evento, será concedida a Medalha Especial alusiva aos 190 anos da PMSE a militares e personalidades civis que se destacaram por seu apoio e dedicação à instituição. A condecoração simboliza a gratidão da Polícia Militar pelos esforços em prol da segurança pública e do desenvolvimento de Sergipe.

A solenidade promete ser um marco emocionante, celebrando não apenas a história da PMSE, mas também seu compromisso contínuo com a proteção da sociedade e a manutenção da ordem. A população está convidada a prestigiar o evento, que reforça os laços entre a Corporação e a comunidade, destacando a importância da Polícia Militar como uma instituição essencial para o Estado e o povo sergipano.

Para garantir ampla participação, a cerimônia será transmitida ao vivo pelo YouTube, por meio do link: https://www.youtube.com/live/KpX9R9QoFRQ

A PMSE, criada em 28 de fevereiro de 1835, ao longo de seus 190 anos, tem sido protagonista de inúmeras ações em defesa da vida e da cidadania. Esta celebração é uma oportunidade para refletir sobre o passado, honrar o presente e olhar com esperança para o futuro, reafirmando o compromisso de servir e proteger com excelência.

Fonte: Ascom PM/SE