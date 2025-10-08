PM conduz três membros de uma família à delegacia por violência doméstica

Na manhã da última terça-feira, 7, uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) atendeu a uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Mosqueiro, na Zona de Expansão de Aracaju, que resultou na condução de três membros da mesma família à delegacia.

O BPTur foi acionado para verificar uma denúncia de ameaça, enquadrada na Lei Maria da Penha. No momento em que os policiais chegaram à residência indicada, um dos suspeitos, genro da vítima inicial, também chegou ao local em uma motocicleta. Imediatamente, ele tentou agredir a sogra com tapas, mas foi prontamente contido e imobilizado pela equipe, que agiu rápido para evitar a agressão, visto que o homem se apresentava visivelmente alterado.

Durante a abordagem, os policiais buscaram entender a dinâmica do conflito. O genro alegou que sua sogra teria transtornos psicológicos e que estaria agredindo fisicamente sua esposa e os três filhos menores do casal, motivo pelo qual ele teria ido ao local.

Em sua versão, a sogra informou que, naquela manhã, teve um desentendimento com a própria filha, que evoluiu para agressões físicas mútuas. A guarnição constatou que ambas, mãe e filha, apresentavam escoriações, e a filha confirmou o relato da genitora.

Diante dos fatos e das lesões constatadas, as duas mulheres foram primeiramente encaminhadas ao Hospital Nestor Piva para receberem atendimento médico. Posteriormente, todos os envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), onde o caso foi devidamente registrado para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE