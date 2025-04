PM cumpre mandado de prisão contra uma mulher suspeita de tráfico de drogas em Lagarto

Na manhã da última sexta-feira (11), policiais do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI) deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido contra uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, no município de Lagarto.

Durante patrulhamento ostensivo de rotina, a equipe policial, que já dispunha de informações sobre um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Lagarto, recebeu novas denúncias apontando que a suspeita estaria em frente à sua residência, situada em Lagarto.

Os militares se deslocaram até o local e, após confirmar a presença da mulher, cujas características físicas correspondiam às informações repassadas, cumpriram a ordem judicial

A suspeita foi conduzida à delegacia local para adoção das providências legais cabíveis.

Fonte: Ascom / PMSE