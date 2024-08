Policia militar apreende 38 quilos de maconha avaliada em R$ 500 mil

A Polícia Militar de Sergipe realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (14), que resultou na apreensão de 38 quilos de maconha, com valor estimado em aproximadamente R$ 500.

A ação policial ocorreu no loteamento Madre Paulina, município de São Cristóvão.

As equipes da 1ª Companhia Independente (1ª CIPM) conseguiram interceptar o carregamento no momento em que efetuavam rondas para combater crimes violentos na região.

Parte da droga estava no porta-malas de um veículo de passeio, que tentou fugir da abordagem ao se deparar com as viaturas.

Ao ser questionado, o condutor do veículo informou que havia acabado de pegar dois sacos com a maconha, em um beco próximo ao local da abordagem. Ao realizarem buscas nas imediações do beco indicado pelo motorista, os militares perceberam homens correndo e fugindo em direção a uma área de mata.

Na rota de fuga dos suspeitos, os policiais encontraram sacos contendo maconha, idênticos aos apreendidos no porta-malas do automóvel.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc).

Com informações e foto da PM/SE