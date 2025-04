PM DEFINE ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PARA O CARNATOBIAS 2025; MAIS DE 470 POLICIAIS MILITARES SERÃO MOBILIZADOS

A Polícia Militar de Sergipe realizou, na tarde desta segunda-feira (28), a reunião final para ajustes do Plano de Segurança do Carnatobias 2025, tradicional evento promovido pela Prefeitura de Tobias Barreto, considerado um dos maiores carnavais fora de época do estado. O encontro, realizado no Quartel do Comando Geral da PMSE, contou com a presença de autoridades municipais e representantes da Corporação.

Participaram da reunião o comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, Comandante do Policiamento Militar do Interior, coronel Sidney Barbosa, o procurador geral do Município de Tobias Barreto, Vinícius Oliveira, e o comandante do 11° Batalhão – unidade responsável pelo policiamento na região, major Alandersson, além de outros oficiais.

Planejamento e Estrutura

Durante o encontro, foram definidos os últimos detalhes operacionais para garantir a segurança dos foliões durante os três dias de festa (2 a 4 de maio). O procurador Vinícius Oliveira agradeceu o apoio da PMSE e do Governo do Estado, destacando a excelência do trabalho realizado em edições anteriores.

“A segurança do Carnatobias tem sido muito elogiada, e a expectativa é que este ano seja mais uma festa tranquila e familiar, reunindo cerca de 60 mil pessoas”, afirmou Oliveira. O representante da prefeitura também acatou sugestões de melhorias na estrutura do evento, como a ampliação dos portões de acesso e a limitação de paredões de som no circuito da festa.

Operação Integrada

De acordo com o comandante do 11° Batalhão, mais de 470 policiais militares serão mobilizados durante o evento, incluindo efetivo do 11° Batalhão e reforço de tropas especializadas, incluindo o Regimento de Polícia Montada, Grupamento Tático Aéreo , Batalhão de Polícia de Caatinga , Batalhão de Ações Táticas do Interior, Batalhão de Policiamento Rodoviário, Batalhão de Polícia de Choque e Companhia Independente de Policiamento com Cães.

O comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro, reforçou o compromisso da PMSE com a segurança pública: “Estamos preparados para garantir uma festa segura e organizada, trabalhando em conjunto com a prefeitura e outros órgãos para atender da melhor forma possível a população”.

O Carnatobias 2024 promete movimentar o município de Tobias Barreto com shows, blocos e atrações culturais, consolidando-se como um dos principais eventos turísticos do interior sergipano.

Com informações e foto da PM/SE