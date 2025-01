PM DESARTICULA DEPÓSITO DE DROGAS, PRENDE TRÊS PESSOAS E APREENDE ECSTASY, MACONHA E HAXIXE EM ARACAJU

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRP), desarticulou nesta sexta-feira (24), um depósito de drogas, após denúncia de moradores. A ação ocorreu no bairro Orlando Dantas, em Aracaju, e três suspeitos foram presos e grande quantidade de entorpecentes, incluindo comprimidos de ecstasy, maconha e haxixe, foi apreendida.

Segundo relatos dos militares, as denúncias indicaram a existência de um depósito clandestino onde um veículo era constantemente utilizado para o transporte de drogas. Após monitoramento, o carro foi identificado e interceptado, sendo encontrada uma quantidade significativa de drogas prontas para venda. Em seguida, a polícia localizou o depósito, onde um homem confessou ser o responsável pelo armazenamento dos entorpecentes.

Entre os entorpecentes reunidos estavam centenas de comprimidos de ecstasy, cerca de meio quilo de maconha e uma quantidade ainda não mensurada de haxixe. Os suspeitos presos incluem dois ocupantes do veículo e o responsável pelo depósito.

As autoridades agora investigam o envolvimento de outras pessoas no esquema . “A Polícia Civil dará continuidade ao caso para identificar a origem das drogas e o funcionamento da organização criminosa. Importante registrar que é fundamental a colaboração da população para retirar não apenas drogas das ruas, mas também diminuir a incidência de crimes conexos ao tráfico, como furtos e roubos”, conclui o tenente Francisco Lima, oficial do BPRP.

Os presos foram encaminhados para a delegacia, onde foram autuados em flagrante.

Com informações e foto da SSP