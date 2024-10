PM DIVULGA BALANÇO DAS AÇÕES DURANTE FIM DE SEMANA; 6 ACIDENTES, 7 VITIMAS HOSPITALIZADAS E UMA MORTE

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) intensificou suas ações de fiscalização nas rodovias estaduais, registrando ocorrências relevantes durante o fim de semana prolongado. Ações foram registradas no período entre 4 e 7 de outubro.

No sábado, 5, dois sinistros foram atendidos. O primeiro ocorreu na Rodovia Manoel Dantas (SE-160), em Capela-SE, por volta das 16h45, envolvendo a colisão entre um Corsa Hatch e uma motocicleta, resultando em duas vítimas hospitalizadas, o condutor e a passageira da moto. O BPRv foi acionado e garantiu o suporte necessário até a chegada do Samu e do 9º BPM. O segundo sinistro aconteceu às 23h10 na Rodovia SE-339, também em Capela, quando um pedestre foi atropelado por um GM Classic Life. O condutor do veículo, não habilitado, foi autuado, e o pedestre foi levado ao hospital.

No domingo, 6, mais três sinistros foram registrados. O primeiro deles ocorreu às 03h20 na Rodovia SE-361, em Simão Dias, envolvendo uma colisão longitudinal entre um Ford Focus e uma Honda Pop 110, resultando na hospitalização do condutor da motocicleta. No entanto, os veículos já haviam sido removidos quando a equipe chegou ao local. O segundo sinistro do dia, uma colisão traseira, ocorreu às 19h15 na Rodovia SE-100, em Barra dos Coqueiros, envolvendo uma Honda Biz e um veículo não identificado. O condutor da motocicleta foi hospitalizado após colidir com a traseira do outro veículo. Por fim, às 19h45, também na Rodovia SE-449, Barra dos Coqueiros, uma Shineray colidiu na traseira de uma Honda CG 150 Titan, levando o condutor da Shineray a colidir com um poste, resultando em sua morte.

Já na segunda-feira, 7 de outubro, o BPRv atendeu a um abalroamento transversal ocorrido às 17h40 na Rodovia SE-120, em Neópolis, envolvendo uma Honda CG 150 FAN e um Fiat Strada. Ambos os condutores foram hospitalizados, mas o motorista do Fiat Strada retornou ao local após receber alta. O veículo foi removido por estar com licenciamento vencido, e autos de infração foram lavrados, incluindo a falta de habilitação do condutor da motocicleta.

No balanço total das operações, foram registrados seis sinistros, com sete vítimas hospitalizadas e uma fatalidade. Três veículos foram removidos, e cinco autos de infração foram lavrados. O BPRv reafirma seu compromisso com a segurança nas rodovias estaduais, atuando de maneira eficaz para reduzir acidentes e preservar vidas, sempre buscando a segurança no trânsito para todos.

Fonte SSP