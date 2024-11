PM divulga lista de documentos  perdidos durante o Pré-Caju

A Polícia Militar do Estado de Sergipe iniciou na manhã desta terça-feira (12), às 9h, a entrega dos documentos perdidos por foliões durante a realização do Pré-Caju 2024.

As pessoas que estiverem com o nome na lista poderão retirar seus pertences até a próxima quinta-feira, 14, no Setor de Comunicação Social do novo Quartel do Comando Geral (antigo prédio da Fanese), localizado na Rua João Ribeiro, 1144, Bairro Industrial, Aracaju. O atendimento ao público funciona das 7h às 13h. Após esse prazo, o material será encaminhado à Agência Central dos Correios.

A lista é atualizada de acordo com o envio do material.

Confira:

Fonte SSP