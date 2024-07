PM divulga redução de acidentes nas rodovias no 1º semestre de 2024 em Sergipe

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV), unidade pertencente à Polícia Militar do Estado de Sergipe, responsável pelos registros de sinistros de trânsito nas rodovias estaduais, apresentou o balanço comparativo das ocorrências no primeiro semestre de 2024.

No primeiro semestre de 2023, foram registrados 195 sinistros, enquanto no mesmo período de 2024, o número caiu para 172, representando uma redução de aproximadamente 11,8%. Essa diminuição significativa pode ser atribuída às campanhas de conscientização e às ações preventivas realizadas pelo BPRV, que visam melhorar a segurança nas rodovias estaduais.

Apesar da redução nos sinistros, o número de óbitos subiu de 54 em 2023 para 58 em 2024, um aumento de 7,4%. Esse dado reforça a necessidade de intensificar as medidas de segurança e fiscalização para prevenir acidentes fatais. Em relação às vítimas lesionadas, houve um aumento de 4,5%, passando de 200 em 2023 para 209 em 2024. Esses números indicam que, embora haja menos sinistros, a gravidade dos acidentes ainda requer atenção e melhorias contínuas.

Nessas fiscalizações, também foram flagrados 82 (oitenta e dois) condutores na operação Lei Seca, onde o alerta vai justamente para aqueles condutores que dirigem seus veículos após ingerir bebida alcoólica e, logo após, se envolvem em sinistros de trânsito.

Quanto à fiscalização policial, o BPRV já apreendeu, só neste semestre de 2024, 81kg de cocaína e haxixe, bem como três armas de fogo nas rodovias estaduais.

Muitos animais na pista foram recolhidos também neste semestre. Ao todo, 397 animais foram encontrados soltos na capital e no interior, nas rodovias estaduais.

“O nosso objetivo é diminuir o número de sinistros, procurando, com a prevenção, dar tranquilidade aos condutores que utilizam nossas rodovias estaduais, bem como àqueles que queiram passear em nosso Estado, tendo assim suas viagens tranquilas e livres de sinistros e contratempos com a criminalidade,” afirma o TC Silveira, comandante do BPRV.

Lembrando que os cidadãos que observarem alguma irregularidade nas suas viagens podem entrar em contato com o BPRV através dos números 190.

Fonte e foto BPRv