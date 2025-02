PM e líderes dos conselhos de segurança se reúnem para discutir reestruturação da Polícia Comunitária

Representantes da Polícia Militar e líderes dos Conselhos Comunitários de Segurança da Grande Aracaju debateram sobre a reestruturação da Polícia Comunitária.

A reunião aconteceu no Santuário São Judas Tadeu, localizado no Bairro América, na capital.

De acordo com o coordenador de Polícia Comunitária, tenente-coronel Jailson Araújo, o encontro teve o objetivo de alinhar as novas diretrizes de Polícia Comunitária, entre elas o funcionamento de quatro novas Bases Móveis e a implementação de novos cursos de Polícia Comunitária, destinados a policiais militares de diversas unidades. Além dessas ações, na próxima sexta-feira (28), o Comando da Corporação anunciará a reforma e ampliação de vários Postos de Atendimento ao Cidadão (PAC), visando melhorar ainda mais o atendimento à população e o fortalecimento da segurança comunitária no estado.

Também participaram da reunião, o comandante do 8º BPM, tenente-coronel Augusto César e representantes dos conselhos de segurança de Aracaju.

Com informações e foto da PM/SE