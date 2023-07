PM e Sefaz apreendem carga com nota fiscal irregular em Socorro

Policiais militares da Companhia Fazendária e auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) flagraram nesta quinta-feira (20) uma carreta transportando madeiras em compensado com irregularidade na nota fiscal no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro..

Os policiais militares e auditores fiscais abordaram um caminhão carregado com compensado. Durante o procedimento, os agentes da Sefaz constataram que havia irregularidades na nota fiscal da carga.

Com o apoio dos policiais militares da Companhia Fazendária, o material foi retido e encaminhado ao Fisco estadual, para que fosse lavrado o auto de infração.

Com informações e foto da PM