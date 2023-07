PM fecha ponto de venda de drogas em Nossa Senhora do Socorro

Policiais do BPChoque fecharam nesta quinta-feira (28) um ponto de venda de drogas no conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. A ação resultou na apreensão de prensa hidráulica, maconha prensada e embalada em papelotes.

Durante ronda de rotina na localidade, os militares perceberam um homem que estava com uma faca na mão. Ao perceber a aproximação dos militares, ele tentou entrar em uma residência, mas foi alcançado. Ao ser questionado, o suspeito informou que no imóvel funcionava um ponto de venda de drogas.

Diante da informação dada pelo suspeito, os policiais verificaram o local e constataram que havia mais três homens dentro da casa, todos eles envolvidos na comercialização de entorpecentes.

No local, foram apreendidos 153 papelotes e cinco pedaços de maconha prensada, além de uma prensa hidráulica, duas facas e material utilizado para embalar a droga.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a delegacia plantonista.

Com informações da PM