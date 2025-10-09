PM FLAGRA ESTUFA COM CERCA DE 300 PLANTAS DE MACONHA NO CONJUNTO MARCOS FREIRE II, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Policiais do Batalhão de Polícia de Choque realizaram a apreensão de maconha e prenderam um suspeito em flagrante por tráfico no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe do Choque realizava patrulhamento na região quando os policiais foram informados por populares sobre uma movimentação suspeita e um forte odor, característico de maconha, vindo de uma residência localizada na Rua 57.

Ao se deslocarem para verificar a denúncia, os militares confirmaram o forte odor e, já na garagem do imóvel, visualizaram dois vasos contendo plantas idênticas à maconha. Diante da situação de flagrante e da aparente condição de abandono da casa, a equipe procedeu com a entrada tática.

No interior da residência, foi encontrada uma sofisticada estrutura para o cultivo indoor de maconha, contendo estufas, iluminação de LED e um sistema de irrigação. No total, foram apreendidos cerca de 300 pés de maconha em diferentes estágios de crescimento.

Com o apoio de outra equipe do batalhão, todo o material ilícito foi recolhido.

O suspeito detido no local e as plantas apreendidas foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil, onde as medidas legais cabíveis foram adotadas.

com informações da PM/SE