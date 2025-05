PM inicia planejamento operacional dos festejos juninos em Sergipe

A Polícia Militar de Sergipe realizou, na última terça-feira, 20, a primeira reunião para discutir o planejamento operacional dos festejos juninos em todo o estado. O encontro aconteceu no Quartel do Comando Geral, em Aracaju, e contou com a presença do comandante-geral da Corporação, coronel Alexsandro Ribeiro, além dos representantes do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI). O plano estratégico envolverá ações de policiamento ostensivo, controle de público e reforço nas áreas com maior concentração de eventos.

Para que a Corporação obtenha sucesso em suas ações e os festejos juninos aconteçam de forma segura, o comandante-geral ressaltou a importância do trabalho integrado e da antecipação no planejamento. “Nosso objetivo é garantir que o cidadão possa celebrar as tradições juninas com segurança. Nesse sentido, estamos iniciando o planejamento com antecedência, ajustando o emprego do efetivo de acordo com as demandas de cada evento”, destaca o coronel Ribeiro.

Festejos da Grande Aracaju

Em 2025, eventos consolidados na Grande Aracaju, a exemplo do Arraiá do Povo, Vila do Forró e do Forró Caju, devem ter um período de duração ainda maior, comparado com o ano passado. De acordo com o subcomandante do Policiamento Militar da Capital (CPMC), tenente-coronel Thiago Costa, em virtude disso, será necessário ajustes no planejamento logístico e financeiro da Corporação. “Esses eventos devem conter, no mínimo, um dia a mais em suas programações. Como resultado, estamos dialogando com todos os setores da Corporação, no sentido de ajustar o nosso planejamento financeiro e logístico”, explica.

Eventos no interior do estado

O planejamento estratégico para o interior do estado contará com o reforço da Polícia Militar em 66 municípios sergipanos, com destaque para Areia Branca, Itabaiana, Estância, Capela e Cristinápolis, onde a concentração do público é ainda maior. Até o momento, mais de 250 eventos juninos foram cadastrados pelo CPMI, mais do que o dobro do ano passado, quando 115 eventos foram registrados pelo setor.

“Para garantir a segurança dos festejos juninos no interior do estado, a operação será realizada do dia 30 de maio até 31 de julho, ou seja, cerca de dois meses, período em que teremos a responsabilidade de promover a segurança dos eventos em todo os municípios do interior sergipano”, pontua o subcomandante do Policiamento Militar do Interior (CPMI), tenente-coronel Emerson Sousa.

Solicitação de policiamento nos eventos

De acordo com a portaria nº 099 / 2023, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, o responsável pelo evento deverá protocolar a solicitação de policiamento ostensivo, com no mínimo 30 dias de antecedência, na organização policial militar responsável. O prazo é necessário para o planejamento adequado do efetivo de policiais que atuará no evento, como também, para que a alocação de recursos logísticos, a exemplo de equipamentos e viaturas, seja realizada em tempo hábil. “A maioria dos grandes eventos já cadastrou a solicitação de policiamento. No entanto, ainda não concluímos o nosso plano estratégico, pois eventos previstos para os dias 21, 22, 23 e 24 de junho, por exemplo, ainda estão dentro do prazo estabelecido pela portaria para fazer a solicitação”, observa o tenente-coronel Thiago Costa.

O oficial destaca que, antes de solicitar o policiamento nos eventos, o organizador deverá procurar os órgãos reguladores dos municípios para evitar obstáculos administrativos. Em conformidade com a Portaria da Secretaria de Estado da Segurança Pública, a realização do evento precisa de autorização das prefeituras, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, órgãos de trânsito, vigilância sanitária, Adema, entre outros responsáveis pela liberação provisória do espaço público.

“No momento em que o organizador da festa, seja pública ou privada, procura a Polícia Militar para protocolar o documento, não significa que o evento foi autorizado pela Corporação. Na verdade, o papel da Corporação é, após uma minuciosa análise técnica, deferir ou indeferir a solicitação de policiamento. Sendo assim, é imprescindível que, quando vier protocolar o pedido de policiamento, a organização da festa possua autorização dos órgãos competentes para ocupação do espaço público, interdições das vias e uso de equipamentos sonoros”, alerta o tenente-coronel.

Foto: Ascom PMSE