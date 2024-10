PM INTEGRA PLANEJAMENTO DO TRE GARANTINDO SEGURANÇA NA ESCOLTA E TRANSPORTE DAS URNAS UTILIZADAS

Para garantir a integridade e confiabilidade do pleito eleitoral, a Polícia Militar também atua na escolta e transporte das urnas para os locais de votação em todo o território sergipano. A operação que contempla tanto a realização da votação no estado, quanto o preparo e instalação das urnas nas zonas eleitorais é coordenada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e conta com o apoio da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Conforme o coronel Gilberto Melo, chefe de planejamento da operação Eleições 2024 da Polícia Militar, o TRE faz o planejamento de guarda das urnas com o auxílio da corporação vinculada à SSP. “O TRE faz o planejamento com cartórios que guardam e centralizam as urnas fazendo a distribuição dos equipamentos no domingo de eleição”, contextualizou.

Desse modo, a Polícia Militar auxilia na segurança dos locais onde estão armazenadas as urnas que serão utilizadas no dia do pleito eleitoral. “No domingo, as urnas seguem em veículos do TRE, juntamente com dois policiais militares escoltando todas as urnas. Nenhum deslocamento é feito sem a segurança da Polícia Militar”, evidenciou.

Denúncias

Para denunciar crimes comuns e práticas que infringem a legislação eleitoral, a Secretaria da Segurança Pública orienta que os cidadãos encaminhem informações e denúncias para o Disque-Denúncia (181) e para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp – 190). Para registro de boletins de ocorrência, o cidadão pode comparecer a uma delegacia da Polícia Civil ou ainda formalizar a comunicação da ocorrência através da Delegacia Virtual, na internet.

Fonte SSP