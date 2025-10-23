PM intervêm em confronto armado e apreende drogas, arma e veículo em Socorro

Nesta quarta-feira, dia 22, por volta das 13h40, policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha deflagraram uma ação, após informações da Agência Local de Inteligência (ALI), em conjunto com o CPMI, indicando que envolvidos em homicídios e tráfico de drogas em Sergipe e Pernambuco estariam escondidos no loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro.

Durante as diligências, as guarnições Leão Comando e Leão Operações localizaram o veículo Voyage branco, placa QKQ-4H98, utilizado na fuga dos suspeitos.

Ao chegar ao endereço indicado, um dos indivíduos, efetuou disparos contra as equipes, que revidaram à injusta agressão. O infrator foi alvejado e socorrido ao HUSE, onde evoluiu a óbito.

No interior do imóvel, foram encontradas drogas, uma pistola calibre .40, balança de precisão e outros materiais usados no tráfico.

Outros dois homens foram conduzidos ao DHPP, sendo que um deles, abrigava o foragido, e o outro guardava o veículo.

Matéria do blog Espaço Militar