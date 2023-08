PM lamenta a morte do capitão Orlando Ferreira Silva, aos 54 anos

A policia militar emitiu uma nota comunicando o falecimento do capitão Orlando Ferreira Silva, de 54 anos de idade. O capitão Orlando Ferreira faleceu na tarde deste sábado (05), em Aracaju.

O capitão Orlando ingressou na Corporação em 1991 e ficará eternizado na lembrança dos colegas de farda pela competência que sempre demonstrou em todas as unidades onde trabalhou.

O corpo do policial militar está sendo velado no velatório Osaf, localizado na Rua Itaporanga, no Centro de Aracaju.

O sepultamento acontecerá às 11h do domingo (06), no cemitério Colina da Saudade, Bairro Jabotiana.

