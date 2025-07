PM localiza motocicleta com restrição de roubo no município de Lagarto

Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) localizaram nesse sábado (12), uma motocicleta com restrição de roubo/furto no município de Lagarto.

Os policiais faziam o patrulhamento de rotina, quando foram acionados para verificar os dados de uma motocicleta que estava estacionada no acostamento da rodovia de acesso a Riachão do Dantas.

Em seguida os militares foram até o local e consultaram o sistema integrado de segurança pública. Durante o procedimento, os agentes constataram que a motocicleta modelo Sahara 300CC, da cor cinza, possuía uma restrição ativa por roubo/furto.

A moto foi encaminhada à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Foto PM/SE