Policia notifica homem que pilotava drone irregularmente em Lagarto

Policiais do 7º BPM notificaram no último sábado (24) um homem que pilotava um drone sem autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O flagrante aconteceu durante os festejos juninos no município de Lagarto.

Os policiais foram alertados por populares sobre o voo irregular de um drone no espaço reservado para a festa.

Os agentes flagraram a aeronave voando a menos de 30 metros de altura, próximo às fiações e às bandeirinhas que ornamentavam a festa.

Os militares conseguiram localizar o piloto do drone. O homem estava dentro de um dos camarotes da festa, onde comandava o equipamento sem a devida autorização de voo e sem o registro de habilitação .

O drone foi apreendido, e o piloto foi autuado por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para responder judicialmente pelas contravenções penais.

Com informações e foto da PM