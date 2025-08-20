PM prende cadeirante por tráfico de drogas apreende sacolas com flor de maconha

Nesta terça-feira, dia 19, policiais militares do Batalhão de Choque estavam realizando patrulhamento ostensivo no bairro Soledade, em Aracaju, quando receberam denúncia de populares que um indivíduo cadeirante que morava na Rua H, estaria utilizando das redes sociais para fazer ameaças e cobranças, portando uma arma de fogo, além de utilizar o local para venda de drogas ilícitas.

De posse das informações, os militares se deslocaram até o local informado, sendo recebidos por uma senhora, proprietária da residência, a qual foi informada sobre a denúncia recebida pelos policiais, autorizando a entrada dos mesmos no imóvel, quando identificaram o cadeirante mencionado na denúncia, o qual se apresentou como locatário da casa, e ao ser indagado sobre uma possível arma de fogo, informou possuir um simulacro de pistola.

Em seguida os militares procederam uma busca no imóvel, quando em um cômodo no fundo da residência, notaram um forte odor de maconha, localizando duas sacolas contendo flor de maconha.

O infrator e a droga apreendida foram encaminhados à delegacia para lavratura do flagrante.

Matéria do blog Espaço Militar