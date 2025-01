PM prende casal de irmãos suspeitos de tentativa de homicídio

Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam nesta terça-feira (14) um casal de irmãos suspeitos de tentativa de homicídio e desacato. O caso aconteceu no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, após moradores relatarem terem sido ameaçados por ambos com uma machadinha.

De acordo com testemunhas, as ameaças envolveram várias pessoas, que disseram ter sido coagidas pelo casal. Uma das vítimas afirmou que conseguiu se proteger, porque se abrigou em uma residência próxima.

Os policiais foram até o local para ouvir as versões dos suspeitos. No entanto, os irmãos reagiram de forma violenta, demonstrando comportamento agressivo e proferindo xingamentos contra a equipe policial.

Após conter a situação, os militares encaminharam os suspeitos à delegacia local, para adoção das medidas legais cabíveis.

Foto PM/SE