PM PRENDE UM CASAL E APREENDE CELULARES, BALANÇA DE PRECISÃO, ANOTAÇÕES DO TRÁFICO E COMPRIMIDOS DE ECSTASY

Policiais militares do BPRp prenderam nessa sexta-feira (25), um homem e uma mulher por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma abordagem policial, no Bairro Jabotiana, em Aracaju.

De acordo com as informações, equipes do BPRP intensificaram o policiamento na região, momento em que prenderam os suspeitos na Estrada da Jabotiana. O homem é egresso do sistema prisional, e recebeu uma grande quantidade de drogas com o auxílio de uma mulher.

Os policiais avistaram o casal, que ao notar a aproximação da viatura abandonou duas malas e tentou fugir. Ao verificarem as bagagens, os militares constataram a existência de uma grande quantidade de maconha.

Também foram apreendidas mais entorpecentes, celulares, balança de precisão, anotações do tráfico e comprimidos de ecstasy. Esses materiais foram apreendidos no Bairro Industrial, Zona Norte de Aracaju, por indicação da mulher.

Os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados à delegacia.

Com informações e foto da PM/SE