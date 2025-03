PM PRENDE CASAL POR SUSPEITA DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NA BARRA DOS COQUEIROS

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRP) prenderam nesta sexta-feira (28), um casal por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no Bairro Caminho da Praia, no município da Barra dos Coqueiros.

Os militares receberam informações sobre intenso tráfico de drogas em uma residência da região. Chegando ao local, um suspeito foi visto arremessando sacos para dentro do uma casa. Feita a abordagem, foram encontrados sacos contendo cocaína dentro do capacete que ele portava, além de embalagens utilizadas para a atividade ilícita.

Ao realizar buscas no domicílio, foi apreendido 1,325 kg de maconha, além de uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, municiada com 14 munições intactas, uma balança de precisão, sacos de embalagens “ziplocks”, um iPhone 15 Pro Max, um capacete branco e chave de uma motocicleta.

Ao sair do local, a companheira do homem, foi observada por outra equipe tentando fugir com entorpecentes que estavam enterrados no quintal do imóvel.

O casal suspeito e todo o material apreendido foram conduzidos à Central de Flagrantes.

Com informações e foto da PM/SE