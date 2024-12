Policia Militar prende dois homens com drogas em carro oficial do município de Barra dos Coqueiros

Dois homens foram presos na madrugada desta sexta (13) por policiais militares por suspeita de tráfico de drogas.

Segundo informações passadas pelos PMs que atenderam a ocorrência, os entorpecentes foram encontrados dentro de um carro pertencente à Prefeitura de Barra dos Coqueiros.

Durante a abordagem, foi encontrada uma sacola com uma quantidade de drogas dentro do porta-luvas.

No carro foram localizados 18 invólucros com cerca de 30g de maconha prensada, 48 pedras de crack embaladas em papel alumínio, uma pedra maior de crack, e um simulacro de arma de fogo.

Veja o que diz a Prefeitura da Barra dos Coqueiros sobre o caso:

Na noite desta quinta-feira, um veículo oficial da Prefeitura de Barra dos Coqueiros, que estava a serviço da Casa Lar (que funciona em plantão de 24 horas), foi furtado enquanto o motorista, que estava de plantão, se encontrava em um momento de distração. O motorista imediatamente acionou a polícia e registrou a ocorrência na delegacia plantonista.

Com base na denúncia, as autoridades iniciaram buscas e localizaram o veículo em posse de um suspeito, que foi apreendido juntamente com o automóvel. A polícia também constatou a presença de substâncias ilícitas no interior do veículo.

Ressaltamos que o veículo já foi recuperado e encontra-se novamente na garagem da Prefeitura. Reiteramos que a Prefeitura está colaborando ativamente com as autoridades policiais para que os fatos sejam esclarecidos com total transparência. Reforçamos ainda que não compactuamos com qualquer prática ilegal e seguimos comprometidos com a legalidade e o interesse público.

Estamos à disposição da imprensa e da população para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros

13 de dezembro de 2024