PM prende dois homens suspeitos de tráfico em Nossa Senhora da Glória

Policiais Militares do Batalhão de Polícia de Caatinga prenderam nessa terça-feira (1º), dois homens suspeitos de tráfico ilícito de drogas, no município de Nossa Senhora da Glória.

A equipe do BPCaatinga foi acionada por populares que relataram intensa movimentação suspeita em uma residência situada no bairro Jardim do Sertão. Os relatos foram de que dois homens estariam comercializando drogas ilícitas no local, sempre com a intensa movimentação de pessoas.

Os agente de segurança se deslocaram até o endereço indicado, onde se deparam com os dois homens suspeitos com as características mencionadas. No momento da abordagem, uma mulher realizava a compra de drogas com eles.

Apesar da tentativa de fuga, os suspeitos foram interceptados e detidos. Com eles, os policiais encontraram uma quantidade significativa de entorpecentes, já fracionados e prontos para comercialização

Ao todo, foram apreendidas: 820 gramas de substância análoga à maconha, 25 gramas de substância semelhante à cocaína, uma balança de precisão, cédula de dinheiro, além das chaves de um veículo VW Gol.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia local, juntamente com todo o material apreendido.

Com informações e foto da PM/SE