PM prende duas mulheres por suspeita de tráfico e apreende 5kg de drogas e 300 munições em Aracaju

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam nesta sexta-feira (12), duas mulheres por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de munições no Bairro Santos Dumont, em Aracaju.

Durante a ação, cerca de 300 munições e mais de cinco quilos de entorpecentes foram apreendidos.

Militares do BPRP realizavam diligências no bairro, quando tomaram conhecimento acerca de uma entrega de munições que ocorreria em um imóvel na Rua Jonaldo Bonfim.

Os policiais foram ao local e visualizaram uma mulher com as mesmas características repassadas durante a denúncia. Ao perceber a aproximação da viatura, ela arremessou um saco contendo um tablete de maconha e entrou, rapidamente, em uma residência.

No imóvel, foram localizados cinco quilos de maconha, 50 gramas de crack e 25 gramas de cocaína, além de 229 munições calibre .38 e 50 munições calibre .9mm. Três balanças de precisão, uma faca e um rolo de papel filme utilizados na preparação dos entorpecentes também foram apreendidos.

As duas mulheres foram flagradas embalando drogas no imóvel. Os materiais apreendidos e as suspeitas foram encaminhados ao Departamento de Narcótico de Sergipe (Denarc) para adoção das providências cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE