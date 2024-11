PM prende dupla com 57 porções de cocaína no Bairro Ponto Novo

Equipes do Batalhão de Ações Táticas do Interior (BPATI) e da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam dois homens por tráfico de drogas, na noite dessa sexta-feira (23), no Bairro Ponto Novo, Zona Sul da capital.

Após denúncia, os suspeitos foram flagrados com 57 porções de cocaína e uma de crack, prontas para a venda, na Avenida Nestor Sampaio.

A dupla ainda foi denunciada pelo furto de eletrodomésticos em um prédio localizado no Bairro Grageru. O crime foi confessado pelos infratores.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

Com informações e foto da PM/SE