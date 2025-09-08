PM PRENDE UMA DUPLA POR SUSPEITA DE REPASSAR DINHEIRO FALSO EM LAGARTO; FOI APREENDIDA A QUANTIA DE R$ 1.973,00

Policiais Militares do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam nesse sábado (06), dois homens por suspeita de repassar dinheiro em estabelecimentos comerciais da cidade de Lagarto, região Centro-Sul de Sergipe. Quase 2 mil em notas falsas foram apreendidos.

Segundo informações, os militares foram acionados por comerciantes locais que dois homens tentavam repassar cédulas falsas. Os suspeitos estavam em veículo Corolla, e depois da negativa foram ao Povoado Moita Redonda, onde um deles foi preso.

Ainda segundo as informações, o outro suspeito entrou em ônibus de transporte intermunicipal com destino à cidade de Simão Dias, ao notar a ação policial. Houve um acompanhamento, e após alcançar o ônibus, o suspeito foi preso.

Na ação, foi apreendida a quantia de R$1.973,00 em cédulas.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência de Policial Federal para adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto PM/SE