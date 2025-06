Dupla é presa por tentativa de furto em Joalheria de Shopping em Itabaiana

Policiais do GETAM do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam na noite desse sábado (21), dois homens suspeitos por tentativa de furto a uma joalheria no Shopping Peixoto, em Itabaiana.

O fato aconteceu por volta das 22h quando os seguranças visualizaram, através das câmeras de monitoramento, um homem suspeito no telhado e outro saindo do shopping. A equipe policial foi acionada e prendeu um dos homens ainda no telhado.

Durante a abordagem, o suspeito informou que o comparsa estava hospedado em uma pousada em Aracaju.

Militares do GETAM da capital foram verificar a situação, enquanto a equipe de motopatrulhamento do 3º BPM, com o apoio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Delegacia Regional de Itabaiana, se deslocavam até o local. A prisão do segundo envolvido foi realizada.

A dupla é apontada como integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos a shoppings de diversos estados brasileiros.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana para as providências legais.

Foto PM/SE