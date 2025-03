PM prende dupla por tráfico de drogas durante Carnaval em Neópolis

Policiais da Força Tática da 5º Companhia Independente de Polícia Militar (5º CIPM) prenderam dois homens em flagrante por tráfico ilícito de drogas. O fato ocorreu na região central do município de Neópolis, durante o festejo carnavalesco, no fim da noite do sábado (1º).

Segundo as informações policiais, durante patrulhamento no evento, os militares receberam informações sobre a comercialização ilegal de drogas praticada por dois suspeitos. Momentos depois, a equipe flagrou a negociação de entorpecentes entre dois homens.

Durante as buscas, os policiais encontraram 10 papelotes de cocaína e a quantia de R$ 72 em espécie nos bolsos de um dos suspeitos. Já em posse do outro homem, foram encontrados quatro papelotes de cocaína e R$ 120.

Diante do flagrante, a dupla foi encaminhada à delegacia para adoção das medidas legais pertinentes.

Fonte SSP