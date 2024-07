PM prende dupla suspeita de furtar a fiação elétrica de estabelecimento

Nesta quinta-feira (11), a Polícia Militar divulgou as prisões de dois suspeitos por furto de fiações elétricas de um estabelecimento comercial no bairro Siqueira Campos, em Aracaju. A ação da PM ocorreu com o apoio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que registrou o crime por câmeras de segurança.

O delito aconteceu no último fim de semana, quando os dois suspeitos estariam tentando furtar o disjuntor e a fiação elétrica de uma loja. A ação foi flagrada pelas câmeras do Ciosp, que, após detectar o fato criminoso, acionou a guarnição da Polícia Militar mais próxima do local. Depois da concretização do furto, os suspeitos permeneceram nas redondezas. Poucos minutos depois, a Polícia Militar, através do 8º Batalhão, chegou ao endereço indicado, flagrando a dupla e recuperando o material pertencente ao estabelecimento. Os supeitos confessaram a autoria dos fatos, sendo presos em flagrante delito. Os dois foram encaminhados à delegacia, para adoção das medidas cabíveis.