PM prende em flagrante dois suspeitos por roubo em Aracaju

Na noite desta quarta-feira (7), policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam dois homens por roubo à mão armada. O fato ocorreu nas imediações do Bairro América, Zona Oeste de Aracaju.

Os militares realizavam patrulhamento quando foram informados pela vítima que três homens, em posse de uma faca, teriam roubado sua bicicleta e outros objetos contidos em sua mochila de trabalho.

A equipe iniciou buscas na região e, poucos minutos depois, localizou um dos suspeitos no Terminal Rodoviário Leonel Brizola, com a mochila oriunda do ato ilícito. Após o flagrante, o homem informou que o coautor se encontrava nas proximidades com o restante dos objetos da vítima.

Diante das informações obtidas, os policiais continuaram o patrulhamento nas imediações, quando visualizaram o outro suspeito saindo de uma casa. Na garagem da residência foram encontrados diversos aparelhos celulares e tablets, além do aparelho telefônico e da bicicleta da vítima. Em virtude dos fatos, o caso foi encaminhado à Delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE