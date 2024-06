Mulher que vinha da Bahia é presa com mala com 34kg de maconha

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (12), suspeita por de tráfico de drogas na BR-101, no município de Nossa Senhora do Socorro.

A prisão aconteceu em um ônibus que partiu da Bahia. Com ela, foi apreendida uma mala onde havia 34 quilos de substância semelhante à maconha. A bagagem seria entregue na Rodoviária Nova, em Aracaju.

Após receberem informações da polícia de Feira de Santana, na Bahia, sobre a presença de uma suspeita de tráfico de drogas em um ônibus que seguia para Aracaju, o BPRp identificou o carro, na região do conjunto Parque dos Faróis, e realizou a abordagem, localizando a mulher com as características citadas.

Na ação, a abordada confessou que trazia entorpecentes numa mala, que seriam entregues na Rodoviária Nova, em Aracaju. A bagagem foi localizada e trazia em seu interior 34 quilos de maconha.

Ela disse aos policiais que receberia a quantia de R$ 1 mil pelo transporte da droga. A mulher e o entorpecente foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc), na capital, para as providências necessárias.

