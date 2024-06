PM PRENDE EX-PRESIDIÁRIO QUE AMEAÇAVA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS COLETIVO NO BAIRRO SANTA MARIA, EM ARACAJU

Militares do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem suspeito de ameaçar passageiros de ônibus coletivo com destino ao bairro Santa Maria, na manhã desta segunda-feira (17).

O suspeito, que já possuía o registro de passagem pelo sistema prisional, foi detido portando duas facas, no Loteamento Marivam, Zona Sul de Aracaju.

O suspeito foi preso em flagrante por volta das 9h10, momento em que os policiais conseguiram interceptar o ônibus no loteamento. Ele foi denunciado por passageiros que desembarcaram no Conjunto Orlando Dantas e alertaram os policiais sobre as ameaças.

Durante a abordagem, a equipe do 1º BPM encontrou duas facas que o suspeito portava na cintura. Os passageiros estavam apreensivos e confirmaram que o suspeito estava exibindo as facas, mas nenhum deles quis se manifestar formalmente em termo de ocorrência.

Em seguida, o suspeito foi conduzido à 1º Delegacia Metropolitana (1ª DM).

Com informações e foto da PM/SE