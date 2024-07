PM prende foragido da Justiça na Barra dos Coqueiros

Nessa segunda-feira (15), equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem foragido da Justiça na Barra dos Coqueiros, Grande Aracaju. Contra ele foi identificado um mandado de prisão por estupro de vulnerável.

De acordo com informações policiais, as equipes patrulhavam no município, quando um homem empreendeu fuga ao notar os militares. Diante da ação suspeita, ele foi interceptado e, no procedimento de identificação pessoal, constatado um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável.

Após o flagrante, o homem foi encaminhado à Delegacia Plantonista para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE