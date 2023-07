PM prende foragido da justiça no Bairro 13 de Julho, em Aracaju

Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada De Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem foragido da justiça, nas imediações do Estádio Louviral Baptista, no Bairro Treze de Julho. O caso ocorreu nesse sábado, 8.

Segundo as informações policiais, o Getam fazia rondas pela Avenida Anízio Azevedo no momento em que um homem passou a agir de forma suspeita ao visualizar as viaturas policiais.

Com a aproximação dos militares, ele demonstrou bastante nervosismo e tentou mudar de caminho, evitando, assim, cruzar com a PM. Os policiais decidiram fazer a abordagem.

Ao consultar o sistema integrado de segurança, foi constatado que o suspeito, já identificado, havia fugido do sistema prisional e possuía, ainda, um mandado de prisão em aberto.

Ele foi preso e conduzido à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM/SE