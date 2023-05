PM prende foragido da Justiça no bairro América em Aracaju

Militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam um foragido da Justiça no Bairro América, Zona Oeste de Aracaju. O caso ocorreu no sábado (6).

Segundo as informações policiais, o homem passou mais de cinco anos no sistema prisional e estava com mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ainda de acordo com informações, ele já havia sido preso em Propriá, no Baixo São Francisco, por homicídio e outros crimes.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis à ocorrência.

Fonte: Ascom PM