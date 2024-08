PM prende foragido da Justiça no loteamento Moema Meire, em Aracaju

Equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam um homem que estava na condição de foragido da Justiça no Loteamento Moema Meire, na Zona Norte de Aracaju. O fato aconteceu nessa segunda-feira, 5.

De acordo com as informações policiais, os militares prenderam o suspeito durante o atendimento a uma denúncia de agressão contra mulher.

No momento da ação policial, os militares pesquisaram os dados pessoais do suspeito e constataram que ele foi beneficiado com a saída temporária de Corpus Christi no dia 29 de maio, mas não havia retornado ao sistema prisional.

O caso foi registrado na Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom/PMSE