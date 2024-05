PM prende foragido da Justiça por roubo na cidade de Pedrinhas

Equipes do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) e policiais civis da Delegacia de Boquim prenderam um foragido da Justiça na cidade de Pedrinhas. A ação conjunta, que resultou na captura do infrator acusado de diversos roubos na região, ocorreu na tarde dessa terça-feira (14).

A prisão foi realizada logo depois que os militares foram alertados pela Polícia Civil sobre a presença do foragido no Centro de Pedrinhas.

O acusado ainda tentou fugir, mas foi algemado e conduzido à Delegacia de Boquim, onde foi confirmada a participação dele em diversos roubos a propriedades rurais na região Centro-Sul do estado.

Fonte: Ascom PM/SE