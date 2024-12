PM prende foragido do sistema penitenciário no Bairro Inácio Barbosa

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), prendeu um homem foragido do sistema prisional sergipano, durante patrulhamento no bairro Inácio Barbosa, Zona Sul de Aracaju. A prisão ocorreu na noite dessa quinta-feira, 5.

A captura foi realizada no momento em que os policiais patrulhavam pela Avenida José Carlos Silva e observaram um homem em atitude suspeita.

Após consulta ao sistema de informações policiais, foi constatado que o suspeito possuía passagem por tráfico de drogas e se encontrava na condição de foragido do sistema penitenciário.

Diante dos fatos, o infrator foi conduzido à delegacia para a adoção das medidas prescritas em lei.

Fonte: ASCOM/PMSE