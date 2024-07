PM PRENDE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL APÓS SER DENUNCIADO PELA COMPANHEIRA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Policiais da Força Tática do 8º BPM prenderam um homem que estava na condição de foragido do sistema prisional no Bairro 18 do Forte, nesse domingo (14). Ele cumpria pena pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

A equipe do 8º BPM foi acionada pelo Ciosp para atender uma denúncia de violência contra a mulher no Bairro 18 do Forte.

No local do fato, os militares observaram que a vítima apresentava ferimentos na face. Após constatarem as agressões, os policiais iniciaram as buscas e localizaram o suspeito ainda nas imediações.

Durante a prisão, os policiais consultaram a identidade do suspeito e descobriram que ele havia fugido do sistema prisional, onde cumpria pena pelo crime de tráfico de entorpecentes.

O homem foi encaminhado à delegacia competente para o prosseguimento das medidas legais.

Com informações da PM/SE