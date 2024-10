Policiais do 5º BPM prenderam na madrugada deste sábado (19) um homem por violência doméstica contra a própria mãe na rua 8, no Guajará, município de Nossa Senhora do Socorro.

No local, mãe do suposto agressor, informou que o filho tinha quebrado alguns objetos da casa.

Após consulta de dados, os policiais constataram que contra o homem havia um mandado de internação em aberto.

O caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.