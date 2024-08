POLICIA MILITAR PRENDE UM HOMEM ARMADO EM FRENTE A ESCOLA NO PAI ANDRÉ, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem armado com revólver em frente a uma escola pública municipal no Loteamento Pai André, em Nossa Senhora do Socorro. A ocorrência foi registrada na tarde dessa quarta-feira (22).

O suspeito foi flagrado portando o armamento, calibre 32, minutos depois que os policiais foram alertados por moradores. Os populares informaram que havia um homem ostentando uma arma de fogo nas imediações da escola.

O infrator não reagiu à abordagem, foi preso e conduzido à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE