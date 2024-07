Homem é preso com 34 embalagens com cocaína no Centro de Aracaju

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam na madrugada deste sábado (13) um homem por tráfico de drogas na região central de Aracaju.

As informações são de que a equipe do Batalhão de Radiopatrulha foi acionada, após as câmeras de monitoramento do Ciosp flagrar o momento em que um homem comercializava drogas no Centro da capital.

Assim que os policiais chegaram ao local, o suspeito tentou fugir utilizando uma bicicleta, mas foi interceptado logo em seguida.

Na abordagem, o homem foi flagrado com 34 embalagens, da droga do tipo ziplock, preenchidas com substância semelhante à cocaína, além de uma balança de precisão.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Com informações e foto da PM/SE